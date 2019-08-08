В "Квартале" рассказали, кто заменит Зеленского

8 августа, 2019, 14:48

Художественный руководитель студии "Квартал 95" Евгений Кошевой раскрыл имя и фамилию артиста, который будет пародировать президента Украины Владимира Зеленского

Об этом он рассказал в интервью " Знай.uа".

В новом "Квартале" появятся новые актеры - Ласточкин, Ткач, Мартынец. Как заявил Кошевой, будет еще один новый актер - пародист Владимира Зеленского.

"Вы его знаете. Мы на финишной прямой выбора - это, скорее всего, будет Юра Великий, который был одним из братьев Шумахеров. Как известно, один уехал очень далеко. Кто точно будет пародировать Вову - вы узнаете в Одессе 13 августа на нашем концерте. Конечно, роль первой леди остается за Еленой Кравец", - поделился он.

Отвечая на вопрос журналиста, не будет ли какой-то блок переведен на украинский, Кошевой отметил: "Нет, у нас нет такого, чтобы блок переводить. У нас просто есть номера, которые на украинском языке, песни на украинском. Мы этого никогда не чурались и считаем, что это нужно сделать в каждом проекте ".