В польских городах почтят память бойцов УНР

8 августа, 2019, 11:49

14 августа в 18:00 польские и украинские скауты в нескольких десятках польских городов одновременно зажгут на могилах бойцов Украинской Народной Республики "Пламя братства"

Это мероприятие инициировано польскими гарцеры совместно с украинскими пластунами, адресованное всем полякам и украинцам, которые хотят отдать честь и уважение украинским героям в 99 годовщину "Варшавской Битвы". Молодежь хочет одновременно подчеркнуть, что в общей истории двух народов есть положительные моменты, которые должны быть основой для построения лучшего будущего. Организаторы также приглашают присоединиться к акции людей, которые не являются связанными со скаутскими организациями. Участники события получат памятные металлические значки "Пламя Братства". Ведь нам всем надо постоянно напоминать миру, что именно воины Армии УНР были теми, кто вместе с польским войском остановил наступление Красной армии на берегу Вислы в 1920 году и не позволил тогда разлиться большевикам по всей Европе.

Ниже список городов (кладбищ, памятников и памятных таблиц), где будет проведена акция с участием гарцеров и пластунов:

Щецин (Cmentarz Centralny)

Гдыня (groby żołnierzy URL, Anastazy Kryworotka, Тomasza Garnata)

Бартошицах (grób Maksyma Maruszeczki, uczestnik wojny 1920 roku)

Кентшин (grób Andrija Dimierjenki, żołnierz Armii Czynnej URL)

Ґрудзиондз (Cmentarz Wojenny przy ul. 18 Pułku Ułanów Pomorskich)

Торунь (cmentarz Garnizonowy przy ul Grudziądzkiej)

Александров Куявски (Ukraiński Cmentarz Wojskowy)

Иновроцлав (groby 10 żołnierzy Armii Czynnej URL)

Влоцлавек (cmentarz komunalny, część prawosławna)

Жидов к. Гнезно (grób hr. Miachała Tyszkiewicza)

Плоцк (Cmentarz Prawosławny)

Комарова (Сmentarz Wojenny)

Варшава (Cmentarz Prawosławny na Woli)

Вроцлав (Сmentarz Ososbowicki)

Люблин (Cmentarz Prawosławny przy u. Lipowej)

Кельце (prawosławna część Cmentarza Starego)

Ополе (grób Mykoły Możejki, porucznik Armii Czynnej URL)

Замость (gmach Arsenału, tablica upamiętniająca gen. Bezruczkę i obronę Zamościa)

Катовице (Cmentarz Katolicki przy ul. Sienkiewicza, Cmentarz Garnizonowy na Machnowcu)

Тарнив (były Cmentarz Wojenny nr 203 przy ul. Krzyskiej)

Ланьцут (cmentarz Komunalny, kwatera wojskowa)

Краков (Cmentarz Rakowiecki)

Вадовице (Cmentarz Wojskowy, kwatera żołnierzy Armii Czynnej URL)

Перемышль (Cmentarz Strzelców Siczowych przy ul. Pikulieckiej i Kasztanowej, Cmentarz główny przy ul. Słowackiego)

Захоронение бойцов УНР находятся и в других городах Польши: Лемборк, Лидзбарке Варминьском, Лодзи, Холме, Ярославе и др.