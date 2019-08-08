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Espreso.tvОбществоВ Германии пенсионерка неудачно запарковалась и разбила 10 авто

В Германии пенсионерка неудачно запарковалась и разбила 10 авто

В немецком городе Магдебург 75-летняя пенсионерка устроила ДТП на парковке, когда пыталась поставить свой автомобиль

Об этом сообщает Volksstimme.

75-летняя женщина пыталась припарковать свой автомобиль Mazda на парковочном месте. Однако, во время маневрирования ударила два транспортных средства, между которыми пыталась поставить свою машину, и повредила их.

После этого женщина решила дать задний ход и врезалась в третий припаркованный автомобиль. Пенсионерка снова поехала вперед и снова ударилась в автомобиль, который по инерции ударил еще две машины. Потом женщина снова пыталась выехать, но из-за заблокированного рулевого управления только ездила по кругу и продолжала врезаться в машины.

В машине пенсионерки сработали подушки безопасности и она не получила серьезных травм. После ДТП она заявила, что не может вспомнить аварию.

 

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