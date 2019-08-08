8 августа, 2019, 18:06

СБУ задержала в Черкасской области гражданина России при подготовке к диверсии на стратегически важном военном аэродроме ВСУ

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Иностранец, проживавший на Черкасчине, готовил взрывные вещества и самодельные взрывные устройства, а также проводил разведку на территориях у военного аэродрома.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли три самодельных взрывных устройства и почти 2 кг химических веществ, электродетонатор, два вида взрывчатых веществ, заметки с химическими формулами, специализированную литературу и схемы создания взрывчатки. Также у злоумышленника нашли материалы, свидетельствующие о сборе информации об объекте диверсии.

Гражданину РФ сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 113 (диверсия) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Суд назначил ему меру пресечения в виде ареста.