На Черкасчине схватили россиянина, который готовился подорвать военный аэродром
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Иностранец, проживавший на Черкасчине, готовил взрывные вещества и самодельные взрывные устройства, а также проводил разведку на территориях у военного аэродрома.
Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли три самодельных взрывных устройства и почти 2 кг химических веществ, электродетонатор, два вида взрывчатых веществ, заметки с химическими формулами, специализированную литературу и схемы создания взрывчатки. Также у злоумышленника нашли материалы, свидетельствующие о сборе информации об объекте диверсии.
Гражданину РФ сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 113 (диверсия) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Суд назначил ему меру пресечения в виде ареста.
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