Умер основатель Департамента контрразведки СБУ Виталий Хлевицкий
8 августа, 2019, 20:39
8 августа на 52-м году жизни скончался основатель Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ
Об этом сообщается на странице Службы безопасности в Facebook.
"8 августа на 52-м году ушел из жизни основатель Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Хлевицкий Виталий Борисович", - говорится в сообщении.
В спецслужбе отметили, что Хлевицкий одним из первых предсказал важность информационной безопасности Украины в современных условиях.
- Виталий Хлевицкий родился 24 июня 1968 в Ужгороде. В 1990 году окончил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище противовоздушной обороны по специальности "радиоинженер". В 1998 году Виталий Борисович получил второе высшее образование с квалификацией "юрист - правовед" на экономико-правовом факультете Донецкого национального университета. Хлевицкий до апреля 2014 года занимал оперативные и руководящие должности в Центральном аппарате СБУ.
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