Умер основатель Департамента контрразведки СБУ Виталий Хлевицкий

8 августа, 2019, 20:39

8 августа на 52-м году жизни скончался основатель Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ

Об этом сообщается на странице Службы безопасности в Facebook.

"8 августа на 52-м году ушел из жизни основатель Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Хлевицкий Виталий Борисович", - говорится в сообщении.

В спецслужбе отметили, что Хлевицкий одним из первых предсказал важность информационной безопасности Украины в современных условиях.