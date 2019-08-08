#Улянувміністри: украинцы запустили флешмоб, чтобы оставить Супрун в новом правительстве
8 августа, 2019, 12:22
Лидеры мнений, руководители общественных организаций, благотворительных фондов и обычные граждане запустили в соцсетях акцию поддержки и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун
Об этом сообщает Еспресо.TV
В своих сообщениях с гештегамы #УлянувМіністри и #селфізУ пользователи соцсетей постятся совместные фото (или просто фото руководительницы МЗ), перечисляют достижения Ульяны Супрун в должности исполняющей обязанности главы министерства здравоохранения и объясняют, почему хотят видеть ее на в новом правительстве .
Участники флешмоба призывают "не находить новые лица" на должность, а назначить министром здравоохранения в новом правительстве именно Супрун.
- В конце июля глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что руководительница МЗ Ульяна Супрун и министр науки и образования Лилия Гриневич не сохранят свои должности.
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