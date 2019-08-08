Улянувміністри: украинцы запустили флешмоб, чтобы оставить Супрун в новом правительстве

8 августа, 2019, 12:22

Лидеры мнений, руководители общественных организаций, благотворительных фондов и обычные граждане запустили в соцсетях акцию поддержки и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун

Об этом сообщает Еспресо.TV

В своих сообщениях с гештегамы #УлянувМіністри и #селфізУ пользователи соцсетей постятся совместные фото (или просто фото руководительницы МЗ), перечисляют достижения Ульяны Супрун в должности исполняющей обязанности главы министерства здравоохранения и объясняют, почему хотят видеть ее на в новом правительстве .

Участники флешмоба призывают "не находить новые лица" на должность, а назначить министром здравоохранения в новом правительстве именно Супрун.