Украине нужна новая программа с МВФ на $ 5-10 млрд, - НБУ
Об этом говорится в интервью заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба, передает пресс-служба регулятора.
Первый транш по новой программе с МВФ объемом около $ 2 млрд. может поступить до конца года, и примерно такие же объемы финансирования МВФ можно ожидать в 2020-2021 годах.
В НБУ ожидают, что обязательства Украины в рамках новой программы вряд ли сильно будут отличаться от условий предыдущих соглашений.
В частности, международные партнеры ожидают антикоррупционную, судебную и земельную реформы, а также продолжение взвешенной фискальной политики и снижение доли просроченной задолженности в кредитном портфеле банковской системы.
"Новая программа с МВФ - это прежде всего позитивный сигнал для инвесторов и международных партнеров Украины, индикатор продолжения реформ. Текущий уровень международных резервов является достаточным для сглаживания Национальным банком колебаний на валютном рынке и выполнения обязательств правительства ", - отметили в НБУ.
-
Напомним, представитель президента в правительстве Андрей Герус заявил, что переговоры о новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом запланированы на сентябрь.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-