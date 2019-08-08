Украине нужна новая программа с МВФ на $ 5-10 млрд, - НБУ

8 августа, 2019, 14:14

Украине нужна новая долгосрочная программа сотрудничества с Международным валютным фондом на общую сумму $ 5-10 млрд

Об этом говорится в интервью заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба, передает пресс-служба регулятора.

Первый транш по новой программе с МВФ объемом около $ 2 млрд. может поступить до конца года, и примерно такие же объемы финансирования МВФ можно ожидать в 2020-2021 годах.

В НБУ ожидают, что обязательства Украины в рамках новой программы вряд ли сильно будут отличаться от условий предыдущих соглашений.

В частности, международные партнеры ожидают антикоррупционную, судебную и земельную реформы, а также продолжение взвешенной фискальной политики и снижение доли просроченной задолженности в кредитном портфеле банковской системы.

"Новая программа с МВФ - это прежде всего позитивный сигнал для инвесторов и международных партнеров Украины, индикатор продолжения реформ. Текущий уровень международных резервов является достаточным для сглаживания Национальным банком колебаний на валютном рынке и выполнения обязательств правительства ", - отметили в НБУ.