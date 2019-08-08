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Espreso.tvОбществоУкраина подписала с Турцией договор о развитии делового сотрудничества

Украина подписала с Турцией договор о развитии делового сотрудничества


фото: president.gov.ua
В Стамбуле подписали договор между Украиной и Турцией относительно двустороннего развития делового сотрудничества

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что договор подписали между Комитетом внешнеэкономических отношений Турции и Торгово-промышленной палатой Украины.

Договор продлевает действие предыдущего договора, подписанного еще в 1991 году. Им создали Деловой совет, работавшая для укрепления бизнес-активности между двумя государствами.

"Целью подписания договора является дальнейшее развитие деловой двустороннего сотрудничества Украины и Турции и активизация деятельности украинской и турецкой частей Делового совета", - говорится в объяснении на сайте Офиса президента.

 
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