Украина подписала с Турцией договор о развитии делового сотрудничества

8 августа, 2019, 13:38

В Стамбуле подписали договор между Украиной и Турцией относительно двустороннего развития делового сотрудничества

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что договор подписали между Комитетом внешнеэкономических отношений Турции и Торгово-промышленной палатой Украины.

Договор продлевает действие предыдущего договора, подписанного еще в 1991 году. Им создали Деловой совет, работавшая для укрепления бизнес-активности между двумя государствами.

"Целью подписания договора является дальнейшее развитие деловой двустороннего сотрудничества Украины и Турции и активизация деятельности украинской и турецкой частей Делового совета", - говорится в объяснении на сайте Офиса президента.