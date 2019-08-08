Украина подписала с Турцией договор о развитии делового сотрудничества
8 августа, 2019, 13:38
В Стамбуле подписали договор между Украиной и Турцией относительно двустороннего развития делового сотрудничества
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Отмечается, что договор подписали между Комитетом внешнеэкономических отношений Турции и Торгово-промышленной палатой Украины.
Договор продлевает действие предыдущего договора, подписанного еще в 1991 году. Им создали Деловой совет, работавшая для укрепления бизнес-активности между двумя государствами.
"Целью подписания договора является дальнейшее развитие деловой двустороннего сотрудничества Украины и Турции и активизация деятельности украинской и турецкой частей Делового совета", - говорится в объяснении на сайте Офиса президента.
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