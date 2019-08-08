У омбудсмена объявили конкурс на должность Уполномоченного по защите государственного языка

8 августа, 2019, 18:21

Документы и заявления от кандидатов будут принимать до 30 августа 2019 года

Соответствующая информация размещена на сайте Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

"Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" предусмотрено предоставление Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека в Кабинет Министров Украины кандидатуры на должность Уполномоченного по защите государственного языка (часть вторая статьи 50)", - говорится в сообщении.

В Секретариате Уполномоченного открыли конкурс для подачи заявлений от претендентов на указанную должность для дальнейшего отбора и внесения предложения в правительство "в целях обеспечения открытости и беспристрастности при определении такой кандидатуры".

Отмечается, что требования к кандидатуре кандидатов на должность Уполномоченного по защите государственного языка содержатся в статье 50 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Заявления и другие документы для участия в конкурсе должны быть направлены заказным письмом (с уведомлением о вручении) или представленные в Секретариат Уполномоченного (ул. Институтская, 21/8, г.. Киев, 01008) с указанием на конверте "На конкурс по отбору кандидата на должность Уполномоченного по защите государственного языка". Документы, направленные по электронной почте, не принимаются.

Последняя дата подачи 30 августа 2019 года (включительно).

Конкурс состоится 4 сентября 2019 в 11:00.