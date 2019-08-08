Только давление международного сообщества на РФ может спасти жизнь Бекирова, - Денисова
Об этом Денисова написала в Facebook.
"Сегодня "Верховный суд Республики Крым" снова продлил Эдему Бекирову меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 октября. Защитники господина Бекирова предоставили все необходимые для изменения меры пресечения на домашний арест документы (о состоянии здоровья, наличии жилья на территории Крыма). Однако содержание под стражей упорно продлевают, не обеспечив тяжелобольному человеку соответствующий медицинский уход и не допуская независимых врачей", - подчеркнула она.
Кроме того, омбудсмен напомнила, что 15 августа "Верховный суд Крыма" будет решать, где будет рассматриваться дело по сути - в "Красноперекопском районном суде Республики Крым" или "Центральном районном суде. Симферополя".
Денисова сказала, что этапирования в Красноперекопск Бекиров по состоянию здоровья может не выдержать. Она напомнила, что у мужчины І группа инвалидности, критический уровень сахара в крови, гипертония, воспаление поджелудочной, боль в спине и трофическая язва на левой ноге.
"Он уже заявил об объявлении голодовки, если решение о его перемещении в изолятор временного содержания Красноперекопска будет принято. Только давление международного сообщества на РФ может спасти жизнь нашего гражданина", - заявила омбудсмен.
- Напомним, 12 декабря 2018 года на въезде в оккупированный Крым ФСБ задержала жителя Новоалексеевка Херсонской области крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. В дальнейшем оккупационный суд Симферополя арестовал активиста.
- Оккупанты обвиняют Бекирова в хранении и перевозке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.
- Бекиров имеет инвалидность первой группы, болеет сахарным диабетом и передвигается с помощью протеза ноги. В января 2018 года Бекиров пережил сложную операцию на сердце, во время которой ему установили 4 шунта.
- Жена Бекирова сообщила, что он заболел воспалением легких.
- ЕСПЧ обязал РФ допустить тяжелобольного политзаключенного Бекирова независимых врачей.
- В начале августа тяжелобольной активист Эдем Бекиров написал заявление о том, что объявит голодовку в случае перевода его в Красноперекопск.
- 8 августа Крымский "суд" продлил арест Бекиров.
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