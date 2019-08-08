Только давление международного сообщества на РФ может спасти жизнь Бекирова, - Денисова

8 августа, 2019, 20:55

8 августа уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что во время суда над Эдемом Бекировым проигнорировали документы защитников, которые свидетельствуют о необходимости изменения меры пресечения на домашний арест

Об этом Денисова написала в Facebook.

"Сегодня "Верховный суд Республики Крым" снова продлил Эдему Бекирову меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 октября. Защитники господина Бекирова предоставили все необходимые для изменения меры пресечения на домашний арест документы (о состоянии здоровья, наличии жилья на территории Крыма). Однако содержание под стражей упорно продлевают, не обеспечив тяжелобольному человеку соответствующий медицинский уход и не допуская независимых врачей", - подчеркнула она.

Кроме того, омбудсмен напомнила, что 15 августа "Верховный суд Крыма" будет решать, где будет рассматриваться дело по сути - в "Красноперекопском районном суде Республики Крым" или "Центральном районном суде. Симферополя".

Денисова сказала, что этапирования в Красноперекопск Бекиров по состоянию здоровья может не выдержать. Она напомнила, что у мужчины І группа инвалидности, критический уровень сахара в крови, гипертония, воспаление поджелудочной, боль в спине и трофическая язва на левой ноге.

"Он уже заявил об объявлении голодовки, если решение о его перемещении в изолятор временного содержания Красноперекопска будет принято. Только давление международного сообщества на РФ может спасти жизнь нашего гражданина", - заявила омбудсмен.