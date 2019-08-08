Тайсон больше не считает Ломаченко лучшим боксером мира
8 августа, 2019, 16:05
Легендарный американский тяжеловес Майк Тайсон назвал лучшим боксером мира мексиканца Сауля Альвареса
Об этом сообщает Boxingscene .
По словам Майка Тайсона, сейчас лучшим боксером мира является обладатель титулов WBC (Всемирного боксерского совета) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в среднем весе (до 72,6 кг) Сауль Альварес по прозвищу Канело.
"Кто сейчас лучший? Вероятно, что Канело. Он - великий боец", - сказал Тайсон.
Недавно знаменитый американец, отвечая на аналогичный вопрос, назвал лучшим боксером мира независимо от весовой категории, чемпиона WBA и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг) украинца Василия Ломаченко.
- Напомним, 4 августа Сауль Альварес отказался от боя с украинцем Сергеем Деревянченко и лишился титула IBF.
- В июле знаменитый Майк Тайсон посетил Киев и рассказал, что считает своей второй матерью украинку .
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