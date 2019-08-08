Тайсон больше не считает Ломаченко лучшим боксером мира

8 августа, 2019, 16:05

Легендарный американский тяжеловес Майк Тайсон назвал лучшим боксером мира мексиканца Сауля Альвареса

Об этом сообщает Boxingscene .

По словам Майка Тайсона, сейчас лучшим боксером мира является обладатель титулов WBC (Всемирного боксерского совета) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в среднем весе (до 72,6 кг) Сауль Альварес по прозвищу Канело.

"Кто сейчас лучший? Вероятно, что Канело. Он - великий боец", - сказал Тайсон.

Недавно знаменитый американец, отвечая на аналогичный вопрос, назвал лучшим боксером мира независимо от весовой категории, чемпиона WBA и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг) украинца Василия Ломаченко.