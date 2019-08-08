США требуют от России немедленно освободить Балуха и Бекирова
8 августа, 2019, 15:34
8 августа Соединенные Штаты Америки в очередной раз обратились к России с требованием немедленного освобождения Владимира Балуха и Эдема Бекирова из-за ухудшения состояния здоровья
Об этом посольство США в Украине сообщило в Facebook.
"Мы глубоко обеспокоены сообщениями об ухудшении состояния здоровья украинских политзаключенных Владимира Балуха и Эдема Бекирова. Россия должна немедленно освободить Балуха, Бекирова и всех украинских политических заключенных", - говорится в сообщении.
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