США приостановили оказание финансовой помощи другим странам

8 августа, 2019, 07:47

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа приказала двум федеральным ведомствам временно прекратить перечисление финансовой помощи за границу на время проверки их деятельности

Речь идет о Госдепартаменте и Агентстве США по международному развитию (USAID), пишет Голос Америки .

Так, административно-бюджетное управление приказало Госдепартаменту и USAID отчитаться о финансовой деятельности и прекратить тратить средства на программы, которые еще не были утверждены официально.

Управление назвало 10 отраслей, работа в которых должна быть заморожена. В перечень вошли международное здравоохранение, борьба с наркотиками, миротворчество и помощь в развитии территорий.

Оппоненты этой идеи говорят, что в результате иностранные государства лишатся помощи на сумму от 2 млрд до 4 млрд долларов.

Средства, оказавшихся под проверкой, относятся к 2018/19 финансового года. В случае, если они не будут потрачены до 30 сентября, их придется вернуть в федеральный бюджет.

Распоряжение было выпущено в минувшие выходные, прямо перед началом парламентских каникул, которые продлятся до 9 сентября. Критики инициативы предполагают, что это было сделано намеренно с тем, чтобы законодатели не смогли заблокировать указ Белого дома.