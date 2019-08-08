США приостановили оказание финансовой помощи другим странам
Речь идет о Госдепартаменте и Агентстве США по международному развитию (USAID), пишет Голос Америки .
Так, административно-бюджетное управление приказало Госдепартаменту и USAID отчитаться о финансовой деятельности и прекратить тратить средства на программы, которые еще не были утверждены официально.
Управление назвало 10 отраслей, работа в которых должна быть заморожена. В перечень вошли международное здравоохранение, борьба с наркотиками, миротворчество и помощь в развитии территорий.
Оппоненты этой идеи говорят, что в результате иностранные государства лишатся помощи на сумму от 2 млрд до 4 млрд долларов.
Средства, оказавшихся под проверкой, относятся к 2018/19 финансового года. В случае, если они не будут потрачены до 30 сентября, их придется вернуть в федеральный бюджет.
Распоряжение было выпущено в минувшие выходные, прямо перед началом парламентских каникул, которые продлятся до 9 сентября. Критики инициативы предполагают, что это было сделано намеренно с тем, чтобы законодатели не смогли заблокировать указ Белого дома.
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