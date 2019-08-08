Спикер Сейма Польши уходит в отставку из-за использования правительственного самолета в личных целях

"Информирую, что в пятницу (9 августа, - ред.) я намерен подать в отставку с поста спикера Сейма, которую мне доверели 12 ноября 2015 года. При этом хочу четко заявить, что во время своей деятельности я не нарушил закона. Также количество авиаперелетов, ставшей причиной громких контроверсий, было продиктовано большим количеством встреч с жителями часто небольших населенных пунктов, которые я проводил во время своей работы", - сказал чиновник.

В конце июля польские СМИ сообщили, что вместе с Кухцинским на правительственных бортах летали и члены его семьи, что запрещено законодательством. В качестве компенсации за 23 полета спикер передал 5 тыс. злотых больнице для детей с тяжелыми травмами мозга, а еще 10 тыс.злотых - на деятельность католической благотворительной организации Каритас.

На пресс-конференции 5 августа Кухцинский заявил, что не нарушил закон, и извинился за авиаперелеты. По словам спикера Сейма, один раз с ним правительственным самолетом путешествовала его жена. Он сказал, что готов выплатить за это в качестве компенсации 28 тысяч злотых Фонду модернизации Вооруженных сил Польши.

7 августа Окружная прокуратура в Варшаве сообщила о производстве по проверке возможных нарушений в связи с полетами Марека Кухцинского.