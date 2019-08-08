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Espreso.tvОбществоШтурм резиденции экс-президента: в Кыргызстане депутаты предлагают ввести чрезвычайное положение

Штурм резиденции экс-президента: в Кыргызстане депутаты предлагают ввести чрезвычайное положение


фото: reuters
На внеочередном заседании парламент Кыргызстана призвал ввести в стране чрезвычайное положение

Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа, передает ТАСС.

Парламент Кыргызстана на внеочередном заседании предложил ввести чрезвычайное положение в связи со спецоперацией по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Отмечается, что инициативу поддерживает большинство депутатов, участвующих в сессии.

"Рассматривается возможность принятия постановления о введении чрезвычайного положения. Разработка документа поручено профильному комитету", - заявил представитель пресс-службы.

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