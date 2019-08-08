Штурм резиденции экс-президента: в Кыргызстане депутаты предлагают ввести чрезвычайное положение
8 августа, 2019, 16:14
На внеочередном заседании парламент Кыргызстана призвал ввести в стране чрезвычайное положение
Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа, передает ТАСС.
Парламент Кыргызстана на внеочередном заседании предложил ввести чрезвычайное положение в связи со спецоперацией по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева.
Отмечается, что инициативу поддерживает большинство депутатов, участвующих в сессии.
"Рассматривается возможность принятия постановления о введении чрезвычайного положения. Разработка документа поручено профильному комитету", - заявил представитель пресс-службы.
- Напомним, 7 августа в Кыргызстане, в поселке Кой-Таш дом экс-президента Алмазбека Атамбаева начал штурмовать спецназ.
- Впоследствии спецназ задержал экс-президента Кыргызстана и началась стрельба.
- Экс-президента задержали. На территории резиденции возник пожар, слышні автоматные очереди.
- Впоследствии сторонники экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева освободили его и захватили бойцов отряда спецназначения в резиденции главы государства, которых впоследствии освободили .
- Президент Кыргызстана созвал экстренное заседание Совбеза.
- 8 августа началась вторая попытка штурма резиденции Атамбаева. Сейчас количество пострадавших возросло до 80.
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