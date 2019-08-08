СБУ подтвердила, что разблокировала проект "АрселорМиттал" с инвестициями $ 150 млн
8 августа, 2019, 14:04
В СБУ подтверждают информацию о разблокировании работы по строительству комплекса отделения непрерывной разливки стали "АрселорМиттал Кривой Рог"
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает " Укринформ".
"Да, действительно, разблокировали", - заявили в СБУ.
- Напомним, 17 июля в Кривом Роге СБУ завела уголовное дело за загрязнение экологии .
- 20 июля стало известно, что в Кривом Роге Служба безопасности Украины проводит обыски на металлургическом комбинате Arcelor Mittal.
- В СНБО отреагировали на обыски СБУ на Arcelor Mittal
- Исполняющий обязанности главы СБУ опроверг информацию о том, что работники органа госбезопасности арестовали оборудование "АрселорМиттал", сорвав таким образом инвестиции $ 150 млн
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