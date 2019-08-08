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Espreso.tvОбществоСБУ подтвердила, что разблокировала проект "АрселорМиттал" с инвестициями $ 150 млн

СБУ подтвердила, что разблокировала проект "АрселорМиттал" с инвестициями $ 150 млн


фото: 24tv
В СБУ подтверждают информацию о разблокировании работы по строительству комплекса отделения непрерывной разливки стали "АрселорМиттал Кривой Рог"

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает " Укринформ".

"Да, действительно, разблокировали", - заявили в СБУ.

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