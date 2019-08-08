С зерна и воды зоны отчуждения: ученые создали Чернобыльскую водку

8 августа, 2019, 13:31

Ученые заявили, что создали первый потребительский продукт из Чернобыльской зоны отчуждения

Об этом сообщает ВВС .

Ученые создали Чернобыльскую водку, которую хотят продавать, чтобы помогать украинцам. Ее изготовили из зерна и воды из Чернобыльской зоны. Ученые утверждают, что это первый потребительский продукт из зоны отчуждения.

Проект начался с выращивания зерновых на местной ферме.

Кроме профессора Смита из Портсмутского университета, к идее присоединились и другие исследователи, которые на протяжении многих лет работали в зоне ЧАЭС, изучая, как она восстанавливается после катастрофы 1986 года.

Они надеются продавать водку, а полученные средства направить на помощь жителям Украины, которые все еще ощущают на себе последствия аварии.

Отмечается, что эта водка "не более радиоактивное, чем любая другая водка".

"Мы взяли зерно, которое было немного загрязнено, и воду из Чернобыльской зоны, а затем дистиллировали ее, - пояснил профессор Смит. - Мы попросили наших друзей из Саутгемптонского университета, в которых есть прекрасная лаборатория, проверить, смогут ли они найти какие-то признаки радиоактивности ".

Он уточнил, что исследователи не смогли найти ничего - все было ниже уровня, который они могли зафиксировать.

Геннадий Лаптев, украинский исследователь из Гидрометцентра института в Киеве, который также участвовал в проекте по созданию водки Atomic. Лаптев убежден, что местную землю можно использовать продуктивно.

"Мы не должны просто покинуть эти территории. Мы можем использовать эту землю различными способами и производить то, что будет полностью очищено от радиации", - отметил Лаптев.

Профессор Смит надеется, что изготовленную водку удастся продать, а средства направить на помощь общинам, проживающих вокруг зоны отчуждения.

Смит работал в зоне ЧАЭС с 1990-х годов. Он говорит, что был поражен тем, что экономическое положение в Украине стабильно оставалось сложным, одновременно с тем, как природа в зоне отчуждения постепенно восстанавливалась.

"Там есть горячие точки, но в основном уровень радиоактивного загрязнения ниже, чем в других частях мира, где фиксируется относительно высокий уровень естественной радиоактивности", - говорит Смит. - Проблема многих людей, проживающих неподалеку отсюда, заключается в том, что они не придерживаются правильного питания, не имеют доступа к качественным медицинским услугам и не имеют работы ".

Он отметил: "Сейчас, когда прошло 30 лет, я склоняюсь к мысли, что главная проблема для этих территорий - не радиация, а отсутствие экономического развития".

По вкусу водки, Сэм Армейе, работник бара Bar Swift в Сохо, говорит, что в Чернобыльской водке очень чувствуется привкус зерна.

На вопрос о том, с каким напитком он бы смешал ее для коктейля, Сэм отвечает: "Точно с классическим мартини, но я бы также попытался смешать ее с шампанским".

Сейчас в рамках проекта была изготовлена только одна бутылка водки Atomik, но, по словам профессора Смита, к концу года их, по планам, будет уже 500. Продавать их планируют туристам, которые в последнее время посещают зону отчуждения все чаще.