"Пушка" на одном из крупнейших фестивалей Европы: alyona alyona зажгла на Sziget
Фотографиями и видео поклонники украинской сенсации делятся в соцсетях.
Аудитория хорошо принимала исполнительницу, а в соцсетях можно найти только восхищенные комментарии выступления на Sziget.
Ааааа, блин, Алену поддержали как следует! не думал что сколько украинцев здесь присутствуют, было супер круто! чего только стоит лицо местного секьюрити когда он увидел Алену и когда услышал что она мочит, и как вся Гурба подпевает каждую песню на память))) респект, своя в доску, как говорится. Так отлабать больше часа на одном дыхании, а потом вышла раздала автографы, сфоткалась со всеми желающими. #alyonaalyona #sziget # пишкапушка
Жаль, что в ближайшее время Алёна НЕ приедет в Россию По не зависящим от обычных людей причинам. Тем ценнее было увидеть её выступление живьём ❤️ Название альбома НЕ подводит, Алёна - пушка! # sziget2019 #vscocam #vsco #afterlight #alyonaalyona #live #sziget #szigetfestival
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