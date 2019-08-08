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Espreso.tvОбщество"Пушка" на одном из крупнейших фестивалей Европы: alyona alyona зажгла на Sziget

"Пушка" на одном из крупнейших фестивалей Европы: alyona alyona зажгла на Sziget

Украинский рэп-исполнительница выступила на ежегодном международном фестивале Sziget в Будапеште

Фотографиями и видео поклонники украинской сенсации делятся в соцсетях.

Аудитория хорошо принимала исполнительницу, а в соцсетях можно найти только восхищенные комментарии выступления на Sziget.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#AlyonaAlyona is just too great, and the boy with hulahoops earrings just stole my heart .

Публикация от Gayanouchka Janguiryan (@etpuisjefume)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ааааа, блин, Алену поддержали как следует! не думал что сколько украинцев здесь присутствуют, было супер круто! чего только стоит лицо местного секьюрити когда он увидел Алену и когда услышал что она мочит, и как вся Гурба подпевает каждую песню на память))) респект, своя в доску, как говорится. Так отлабать больше часа на одном дыхании, а потом вышла раздала автографы, сфоткалась со всеми желающими. #alyonaalyona #sziget # пишкапушка

Публикация от Юра Гавриш (@ youcyk.list)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alyona Alyona отлично раскачала Sziget

Публикация от Aleksei (@lyohamakarov)

 

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