"Пушка" на одном из крупнейших фестивалей Европы: alyona alyona зажгла на Sziget

8 августа, 2019, 17:48

Украинский рэп-исполнительница выступила на ежегодном международном фестивале Sziget в Будапеште

Фотографиями и видео поклонники украинской сенсации делятся в соцсетях.

Аудитория хорошо принимала исполнительницу, а в соцсетях можно найти только восхищенные комментарии выступления на Sziget.