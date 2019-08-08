"Мариуполь" - АЗ "Алкмаар": где смотреть матч Лиги Европы
8 августа, 2019, 08:00
Сегодня в Одессе в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Мариуполь" сыграет против нидерландского АЗ "Алкмар"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Мариуполь" матчем против АЗ "Алкмар" начнет выступления в Лиге Европы. В прошлом сезоне команда финишировала в чемпионате Украины на четвертой позиции. АЗ в Нидерландах также стал четвертым.
Победитель этой пары продолжит борьбу в раунде плей-офф Лиги Европы, где встретится с клубом, который окажется сильнее в противостоянии между бельгийским "Антверпеном" и чешской "Викторией".
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
"Мариуполь" (Украина) - АЗ "Алкмар" (Нидерланды)
7 августа, Одесса, стадион "Черноморец"
Начало - 20:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- Напомним, 5 августа "Заря" и "Мариуполь" получили вероятных соперников в плей-офф квалификации Лиги Европы.
- 3 июля, во 2-м туре чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" на своем поле победил "Александрию" .
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