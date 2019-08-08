"Мариуполь" - АЗ "Алкмаар": где смотреть матч Лиги Европы

8 августа, 2019, 08:00

Сегодня в Одессе в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Мариуполь" сыграет против нидерландского АЗ "Алкмар"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Мариуполь" матчем против АЗ "Алкмар" начнет выступления в Лиге Европы. В прошлом сезоне команда финишировала в чемпионате Украины на четвертой позиции. АЗ в Нидерландах также стал четвертым.

Победитель этой пары продолжит борьбу в раунде плей-офф Лиги Европы, где встретится с клубом, который окажется сильнее в противостоянии между бельгийским "Антверпеном" и чешской "Викторией".

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч

"Мариуполь" (Украина) - АЗ "Алкмар" (Нидерланды)

7 августа, Одесса, стадион "Черноморец"

Начало - 20:00

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