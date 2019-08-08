Позиция Дании может задержать "Северный поток-2" на 8 месяцев и стоить 660 млн евро
Об этом сообщает Reuters.
Российская компания подала две заявки датской власти, первая из которых была предложена более двух лет назад. В марте Датское энергетическое агентство запросило экологическую оценку третьего варианта маршрута.
Nord Stream 2 назвал запрос на третий маршрут "нарочитой попыткой отсрочить завершение проекта".
Nord Stream 2 в жалобе датской власти в апреле, заявил, что расходы, связанные с новым запросом на третий маршрут, уже превысили 100 млн евро.
Согласно письму, которое есть в доступе Reuters, запрос на третий маршрут может привести к задержке до восьми месяцев и последующим расходам в размере 560 млн евро. Начальный бюджет проекта составил 9,5 млрд евро.
"Задержка проекта приведет к значительным финансовым потерям для Nord Stream 2", - говорится в письме.
Отмечается, что Reuters получило письмо от датского апелляционного совета по энергетике в соответствии с законами о свободе информации.
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