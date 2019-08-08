Парубий собирает первое заседание депутатской группы

8 августа, 2019, 16:55

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий созывает новоизбранных нардепов на первое заседание подготовительной депутатской группы 9 августа

Об этом сообщила руководитель пресс-службы парламента Ирина Кармелюк в Facebook.

"Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий созывает первое заседание Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины", - написала она.

Кармелюк уточнила, что заседание состоится в пятницу, 9 августа, в 14 часов в конференц-зале парламента.

В соответствии с требованиями части 2 статьи 13 Регламента Верховной Рады Украины в Подготовительную депутатскую группу делегированы представители от политических партий, преодолевших пятипроцентный барьер, а именно: "Слуга народа" - 17; "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 3; Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 2; "Европейская солидарность" - 2; "Голос" - 1.

"Народные депутаты, которые зарегистрировались кандидатами в одномандатных округах путем самовыдвижения, могут также делегировать в состав Подготовительной депутатской группы по одному представителю от 15-ти народных депутатов путем подачи письменного предложения с соответствующими подписями", - отметила Кармелюк.