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Espreso.tvОбществоНужна помощь: 22-летняя Лиза Кучеренко с острым лейкозом нуждается в средствах на операцию

Нужна помощь: 22-летняя Лиза Кучеренко с острым лейкозом нуждается в средствах на операцию

22-летней Лиге Кучеренко нужна операция по пересадке костного мозга, чтобы побороть острый лейкоз

Об этом сообщает Depo.ua.

О своем диагнозе девушка узнала после очередного анализа крови, когда находилась на 9 неделе беременности. Из-за необходимости срочно провести химиотерапию беременность пришлось прервать. Родители продали квартиру и увезли Лизу на лечение в Израиль, где ей могут помочь успешно преодолеть болезнь.

После детального обследования стало ясно, что девушке понадобится пересадка костного мозга. Операция стоит $200 тыс. Часть суммы уже удалось собрать, но семьи Лизы все еще очень нужна помощь.

Реквизиты для помощи: ⠀

ПриватБанк (грн)

5168755102966203

Кучеренко Елизавета

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