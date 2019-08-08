Нужна помощь: 22-летняя Лиза Кучеренко с острым лейкозом нуждается в средствах на операцию
8 августа, 2019, 16:52
22-летней Лиге Кучеренко нужна операция по пересадке костного мозга, чтобы побороть острый лейкоз
Об этом сообщает Depo.ua.
О своем диагнозе девушка узнала после очередного анализа крови, когда находилась на 9 неделе беременности. Из-за необходимости срочно провести химиотерапию беременность пришлось прервать. Родители продали квартиру и увезли Лизу на лечение в Израиль, где ей могут помочь успешно преодолеть болезнь.
После детального обследования стало ясно, что девушке понадобится пересадка костного мозга. Операция стоит $200 тыс. Часть суммы уже удалось собрать, но семьи Лизы все еще очень нужна помощь.
Реквизиты для помощи: ⠀
ПриватБанк (грн)
5168755102966203
Кучеренко Елизавета
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