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Espreso.tvОбществоНе буду голосовать за Медведчука или Порошенко, - Разумков о будущем вице-спикере

Не буду голосовать за Медведчука или Порошенко, - Разумков о будущем вице-спикере

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что не будет голосовать за кандидатуры Виктора Медведчука или Петра Порошенко, если их политсилы выдвинут на должность первого заместителя Председателя Верховной Рады

Об этом Разумков сказал в интервью, передает BBC Украина.

"Я буду исходить из того, какие кандидатуры будут предложены оппозиционными политическими силами... Если вы говорите о Медведчуке, то я лично голосовать за эту кандидатуру не буду... Петр Порошенко? Я лично за эту кандидатуру голосовать не буду", - сказал Разумкова.

Кроме того, он отметил, что оппозиция может предложить разные кандидатуры на эту должность, тогда состоится голосование, и какая-то политсила, которая будет в оппозиции, получит это кресло.

Разумков отметил, что позиция "Слуги народа" будет зависеть от того, какую кандидатуру предложит оппозиция.

 

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