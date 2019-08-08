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Espreso.tvОбществоНа Волыни в ДТП погиб депутат

На Волыни в ДТП погиб депутат

Утром 8 августа в Шацке Волынской области произошло смертельное ДТП

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Волынской области.

Авария произошла на ул. 50 лет Победы около 8:00. Белый BMW Х5 слетел в кювет, 48-летний водитель автомобиля погиб на месте. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и вылетел в кювет, где врезался в дерево.

Приключение расследовать по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

В то же время Волынское издание Буг сообщает, что погибший - депутат Нововолынской городского совета Виктор Ярема.

Источник фото: http://bug.org.ua

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