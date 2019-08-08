На Ривненщине в ДТП погибли владелец футбольного клуба и его пассажирка

8 августа, 2019, 18:00

8 августа на трассе "Киев-Чоп", недалеко от города Корец автомобиль въехал в отбойник и слетела в кювет. Водитель Анатолий Онищук и пассажирка не выжили

Об этом сообщает Национальная полиция.

"Около 6:30 сегодня, 8 августа, неподалеку Корца произошло ДТП. Автомобиль "Ауди А8" въехала в отбойник и слетел в кювет", - говорится в сообщении.

В автомобиле находились двое жителей Ривне - 43-летний водитель и 40-летняя пассажирка. Мужчина и женщина погибли на месте.

По данным правоохранительных органов, водителем автомобиля был Анатолий Онищук был владельцем ресторана "Лион" и ФК "Малинск".