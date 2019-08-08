На Львовщине нацгвардеец сбил насмерть пешехода

8 августа, 2019, 19:46

Лейтенанту Нацгвардии, ставшему причиной ДТП, грозит от 5 до 10 лет лишения свободы

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на участке автодороги "Львов-Пустомыты-Меденичи", в результате которого погиб пешеход.

По предварительной информации, 7 августа 2019 года командир патрульной роты одной из военных частей Нацгвардии совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть улицы вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход был госпитализирован в Пустомытовскую центральную районную больницу, где от полученных травм скончался.

Водителю инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.