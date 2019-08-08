На Киевщине прокуратура пришла с обысками в Ирпенский горсовет

8 августа, 2019, 22:10

В четверг, 8 августа, Киево-Святошинская местная прокуратура Киевской области совместно с Нацполицией провела обыск в помещении Ирпенского городского совета и его исполнительного комитета

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Ранее следствие получило постановление суда, которым был предоставлен временный доступ к документам Ирпенского горсовета и исполнительного комитета, а именно - решениям горсовета об уменьшении размера паевого участия заказчикам строительства, а также документам, касающимся градостроительных условий и ограничений, и пр. Однако, должностные лица указанное решение суда оставили без исполнения. Таким образом следственный судья по ходатайству прокуратуры вынес постановление о разрешении на проведение обыска", - отметили в прокуратуре.

Обыск проводили в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.