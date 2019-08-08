На Донбассе террористы незаконно удерживают в неволе 223 человека, - СБУ

8 августа, 2019, 22:30

Российские наемники на Донбассе незаконно удерживают заключенными 223 человека, еще 258 человек считаются пропавшими без вести

Об этом сообщила СБУ в ответ на запрос "Радио Свобода".

"По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождению незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях числятся как пропавшие без вести - 258 человек, незаконно лишены свободы - 223 человека ", - говорится в сообщении.

Напомним, последний масштабный обмен пленными состоялся 27 декабря 2017 года. Украинской стороне передали 74 человека, один из которых решил остаться на оккупированной территории. Взамен украинская власть отдала оккупантам 233 человека.

Согласно решению международного суда, Россия должна была немедленно и безусловно отдать Украину 24 захваченных в плен военных моряка, однако российские власти проигнорировали требования международного законодательства.