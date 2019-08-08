На Apple подали в суд из-за прослушивания работниками команд Siri

8 августа, 2019, 14:27

Пользователи подали иск после заявления Apple о прекращении программы, согласно которой подрядчики компании могли прослушивать голосовые сообщения людей к Siri для улучшения распознавания голоса

Об этом сообщает Bloomberg.

В Калифорнии подали в суд на компанию Apple за нарушение права на неприкосновенность личной жизни в связи с возможностью прослушивания подрядчиками команд, которые владельцы дают голосовом помощнике Siri. Отмечается, что приватность пользователей Siri была нарушена, когда подрядчики компании прослушивали записи клиентов.

Пользователи подали иск через несколько дней после того, как в Apple заявили о прекращении программы, согласно которой подрядчики компании могли прослушивать голосовые сообщения обычных людей для улучшения услуг по распознаванию голоса.

По мнению защитников сохранения приватности пользователей, такая практика нарушает права пользователей, особенно в случаях, когда прослушивания начинается случайно и без ведома самих пользователей голосовых помощников.

Отмечается, что ранее "прослушкой" голосовых сообщений пользователей Apple, Google и Amazon со стороны контрактантов заинтересовались законодатели и регуляторы как в США, так и в Европе.