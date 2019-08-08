МИД Германии предостерег от поездок в аннексированный Крым

8 августа, 2019, 19:30

В Министерстве иностранных дел Германии не рекомендуют во время путешествий в Украине посещать неконтролируемые украинской властью территории Донбасса и аннексированного Россией Крыма

Об этом сообщается в обновленных рекомендациях немецкого ведомства по путешествиям в Украину.

"Путешествие на Крымский полуостров не рекомендуется. Крым продолжает оставаться частью Украины по международному праву, но сейчас подконтролен России", - отмечают в МИД Германии.

В дипведомстве напоминают, что зоны, которые не контролируются украинским правительством, "подпадают под особый режим доступа в соответствии с законодательством Украины, и там немецким гражданам не может быть предоставлена консульская защита".