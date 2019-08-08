Московский суд назначил рассмотрение апелляций третьей и четвертой групп украинских моряков
8 августа, 2019, 13:48
16 августа состоится заседание относительно первой и второй группы военнопленных украинских моряков, а 21 августа - по третьей и четвертой
Об этом адвокат Николай Полозов сообщил в Facebook.
"Мосгорсуд назначил на 21 августа рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов третьей и четвертой групп военнопленных украинских моряков 11:00 и 14:00, зал 327", - написал он.
21 августа в 11:00 суд пройдет по третьей группы моряков Андрея Артеменко, Виктора Беспальченко, Владимира Варимеза, Владислава Костишина, Олега Мельничука, Василия Сороки, Сергея Чулибы.
Четвертая группа моряков - это Юрия Безъязычного, Юрия Будзила, Владимира Лесного, Богдана Небылицы, Евгения Семидоцького, Андрея Эйдера.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-