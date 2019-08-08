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Espreso.tvОбществоМосковский суд назначил рассмотрение апелляций третьей и четвертой групп украинских моряков

Московский суд назначил рассмотрение апелляций третьей и четвертой групп украинских моряков


фото: reuters
16 августа состоится заседание относительно первой и второй группы военнопленных украинских моряков, а 21 августа - по третьей и четвертой

Об этом адвокат Николай Полозов сообщил в Facebook.

"Мосгорсуд назначил на 21 августа рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов третьей и четвертой групп военнопленных украинских моряков 11:00 и 14:00, зал 327", - написал он.

21 августа в 11:00 суд пройдет по третьей группы моряков Андрея Артеменко, Виктора Беспальченко, Владимира Варимеза, Владислава Костишина, Олега Мельничука, Василия Сороки, Сергея Чулибы.

Четвертая группа моряков - это Юрия Безъязычного, Юрия Будзила, Владимира Лесного, Богдана Небылицы, Евгения Семидоцького, Андрея Эйдера.

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