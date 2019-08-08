Говорили обо всем, что волнует, - Зеленский рассказал о разговоре с Варфоломеем
8 августа, 2019, 22:45
В ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского и Вселенского патриарха Варфоломея стороны обсудили ситуацию на Донбассе и вопрос возвращения Крыма
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Говорили обо всем: о ситуации в Украине, об объединении Украины, о войне на Донбассе, о возвращении Крыма - обо всем. Обо всем, что волнует всех. Я рад, что у нас здесь очень мощная поддержка не только на политическом уровне", - заявил президент.
- Напомним, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский начал визит в Турцию. Он встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
- 8 августа Зеленский в Стамбуле встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем.
- Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем по итогам встречи.
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