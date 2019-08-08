Говорили обо всем, что волнует, - Зеленский рассказал о разговоре с Варфоломеем

8 августа, 2019, 22:45

В ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского и Вселенского патриарха Варфоломея стороны обсудили ситуацию на Донбассе и вопрос возвращения Крыма

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Говорили обо всем: о ситуации в Украине, об объединении Украины, о войне на Донбассе, о возвращении Крыма - обо всем. Обо всем, что волнует всех. Я рад, что у нас здесь очень мощная поддержка не только на политическом уровне", - заявил президент.