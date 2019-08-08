Горбатюк судится с Луценко: просит отменить приказ о служебном расследовании

8 августа, 2019, 19:45

Начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк подал иск к генпрокурору Юрию Луценко в Окружной административный суд Киева

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

"Истец просит суд отменить приказ генерального прокурора, которым было назначено служебное расследование по поводу блокирования следователями и руководством управления специальных расследований ГПУ передачи материалов уголовного производства другому органу досудебного расследования - Национальному антикоррупционному бюро Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.