Горбатюк судится с Луценко: просит отменить приказ о служебном расследовании
8 августа, 2019, 19:45
Начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк подал иск к генпрокурору Юрию Луценко в Окружной административный суд Киева
Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.
"Истец просит суд отменить приказ генерального прокурора, которым было назначено служебное расследование по поводу блокирования следователями и руководством управления специальных расследований ГПУ передачи материалов уголовного производства другому органу досудебного расследования - Национальному антикоррупционному бюро Украины", - говорится в сообщении.
Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.
- Напомним, 26 июля следователи прокуроры подготовили проект сообщение подозрения в отношении четырех судей и руководства Окружного административного суда Киева.
- Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что подозрения на судей ОАСК поступили на подпись заместителя генпрокурора только 29 июля, а к проектам сообщений о подозрении не добавил никаких доказательств.
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