Электросамокаты вредят окружающей среде больше за общественный транспорт, - исследование

Об этом говорится в исследовании ученых из университета Северной Каролины в США.

По словам авторов исследования, электросамокаты выбрасывают в атмосферу больше парниковых газов, чем дизельный автобус, електромопед или электровелосипед.

Более половины вредных веществ попадает в атмосферу из-за добычи материалов, используемых для создания электросамокатов, и во время производственного процесса.

Больше всего вредных веществ выбрасывается в окружающую среду при производстве алюминиевого корпуса и литий-ионной батареи.

Кроме того, самокаты нужно регулярно заряжать: энергии они потребляют мало, но много вредных веществ попадает в атмосферу из-за того, что работники компаний, которые собирают самокаты для подзарядки, ездят по городу на обычных автомобилях.