Эксперт объяснил, почему правительство запретило ввозить минудобрения из РФ

8 августа, 2019, 16:22

Зависимость от российских удобрений - это также зависимость от российского газа

Чтобы наш рынок минеральных удобрений оставался конкурентным, на нем не должно быть места для продукции из РФ.

Об этом в своей авторской колонке на "Цензор" пишет политический эксперт, аналитик Андрей Миселюк.

Эксперт отмечает, что в стране, где аграрная сфера лидирует по объемам валютной выручки (39% по итогам прошлого года) сильный АПК должен опираться на сильный химпром.

"Долгое время эта связка в Украине успешно работала, пока не началась война и РФ не взвинтила цены на газ, доля которого в себестоимости удобрений традиционно очень высока. Наши заводы на открытом рынке резко стали проигрывать конкуренцию, и в то же время россияне начали массово заваливать наш рынок своими удобрениями. Традиционно используя газ как рычаг и эффективный инструмент влияния на Украину", - считает Миселюк.

"В результате, пока в 2014-2016 годах внимание украинского общества было приковано к острой фазе российской агрессии на Донбассе, не менее острая фаза российской агрессии происходила в торговой сфере. Без крови и без жертв. Но с сотнями миллионов долларов, которые российские химики вывозили из Украины в качестве выручки за свой товар. Украинские же предприятия - не важно, частные или государственные - просто "загибались", - отмечает аналитик.

По мнению Андрея Миселюка, украинский химпром способен обеспечить украинских сельхозпроизводителей всем необходимым объемом удобрений.

"Только десять лет назад Украина была страной-экспортером минеральных удобрений, а украинские химики рядом с металлургами считались одними из главных добытчиков валютной выручки для страны. Как минимум это говорит о том, что с внутренним рынком наши химики способны справиться, а ажиотаж вокруг российских удобрений был создан во многом искусственно. в первую очередь, трейдерами и лоббистами российских корпораций", - анализирует эксперт.

Миселюк утверждает, что российские корпорации продавали свои удобрения украинским аграриям со значительной скидкой только благодаря низкой цене на газ от "Газпрома", а украинские химики не могли предложить рынку конкурентную цену из-за расходов на производство мизерных объемов продукции.

Дешевый газ от "Газпрома", которым располагают российские производители минеральных удобрений - это фактически скрытая форма государственной поддержки, которая предоставляется российским химикам для захвата иностранных рынков.

По мнению эксперта, решение Кабинета министров Украины ввести полное эмбарго на ввоз российских минеральных удобрений в Украину из России в мае этого года стало важным защитным решением для украинского рынка.

Эксперт отмечает, что государство давно должно было выработать стратегию взаимодействия украинского химпрома и АПК, выгодную для обеих отраслей, и что украинский рынок и без российских удобрений достаточно открытый, прозрачный и конкурентный.

"Чтобы он таким оставался, на нем действительно не должно быть места для продукции из РФ, привлекательная цена которой искусственно поддерживается политикой государственного монополиста "Газпрома", - пишет эксперт.

Эксперт отмечает, что Украина должна не только уметь вводить санкции, но и контролировать выполнение своих же запретов и предписаний.

"Важно следить и за импортом в целом. Чтобы под видом литовских, грузинских или румынских удобрений к нам не заходила продукция все того же российского химпрома, на которую Кабинетом министров Украины было наложен полный запрет", - заявляет Миселюк.

Эксперт ссылается на данные украинских химиков, которые утверждают, что вхождение российского импорта через третьи страны в обход санкций Кабмина можно устранить, проведя дополнительные расследования со стороны МЭРТ и определением специальных квот, основанных на понимании реального потенциала импорта из каждой конкретной страны.

"Без этого россияне будут продолжать вести свою гибридную торговую войну с переменным, но все же успехом", - заключает эксперт.