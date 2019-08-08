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Espreso.tvОбществоДжонсон поздравил главного мышелова Британии с Днем кота

Джонсон поздравил главного мышелова Британии с Днем кота

8 августа премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон поздравил главного мышелова британского правительства кота Ларри с Международным днем кошек

Об этом глава британского правительства написал на своей официальной странице в Twitter.

"Поздравляю нашего главного мышелова Ларри с Международным днем кота!", - написал Джонсон.

Полосатый коричнево-белый кот Ларри официально занимает должность главного мышелова в кабинете министров. Кот живет на Даунинг-стрит с 2011 года. Ларри пережил правление двух британских премьер-министров: Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй.

  • Отметим, основателем Международного дня кота выступил Международный фонд защиты животных в 2002 году.
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