Джонсон поздравил главного мышелова Британии с Днем кота

8 августа, 2019, 21:20

8 августа премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон поздравил главного мышелова британского правительства кота Ларри с Международным днем кошек

Об этом глава британского правительства написал на своей официальной странице в Twitter.

"Поздравляю нашего главного мышелова Ларри с Международным днем кота!", - написал Джонсон.

Полосатый коричнево-белый кот Ларри официально занимает должность главного мышелова в кабинете министров. Кот живет на Даунинг-стрит с 2011 года. Ларри пережил правление двух британских премьер-министров: Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй.

A very happy #InternationalCatDay to our Chief Mouser, Larry. pic.twitter.com/9tkVdsBdEr - Boris Johnson (@BorisJohnson) August 8, 2019