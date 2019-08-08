Дожди с грозами, град и много солнца: синоптик предупредила о "нестабильной" пятнице

8 августа, 2019, 12:33

В пятницу, 9 августа, в западных и северных областях Украины ожидаются дожди с грозами, при которых возможны град и порывы ветра

Об этом сообщила в Facebook синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"Пятница в Украине будет нестабильной. На Западе и Севере пройдут кратковременные дожди с грозами, во время гроз возможные шквалы и град. На остальной территории Украины осадки маловероятны, будет много солнца. Но тоненькая полоска атмосферного фронта на юге Украины может привести локальные дожди и грозы, особенно в Приазовье ", - рассказала Диденко.

В северных и западных областях 9 августа ожидается +25 ... 29 ° C, на Закарпатье до + 30 ° C.

В южных, восточных и большинстве центральных областей ожидается +26 ... + 32 ° C.

В Киеве 9 августа ожидается + 27 ° C, во второй половине дня или уже вечером возможен кратковременный дождь с грозой.

По предварительному прогнозу, во вторник, 13 августа, в Киеве ожидается скачок температуры воздуха - она может возрасти до + 35 ° C.