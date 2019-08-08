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Espreso.tvОбществоАэропорт "Киев" признали лучшим на международном форуме Routes Silk Road

Аэропорт "Киев" признали лучшим на международном форуме Routes Silk Road

Международный аэропорт "Киев" им. И. Сикорского победил в номинации "Аэропорты до 4 млн пассажиров" на ежегодном международном авиационном форуме Routes Silk Road

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

В этом году форум состоялся в столице Казахстана Нур-Султан. Участие в мероприятии приняли более 270 делегатов из стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии. В течение трех дней было организовано более 800 личных встреч.

"Именитые и влиятельные функционеры авиарынка решали стратегические вопросы, заключали сделки и определяли лучших. Также в рамках Routes Silk Road - 2019 состоялась конференция, на которой обсудили проблемы, стоящие перед авиацией сегодня и в будущем", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, на V Международной авиационной конференции и выставке "Аероконгрес-2018", которые состоялись в Одессе, Ассоциация аэропортов Украины определила аэропорт "Киев", как лучший в Украине в номинации "Более 300 тысяч обслуженных пассажиров в год".

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