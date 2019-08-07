Зеленский утвердил состав Комиссии, которая будет работать над реинтеграцией Донбасса

7 августа, 2019, 16:58

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Согласно указу, в составе Комиссии среди ее членов образуют 6 рабочих групп по вопросам подготовки предложений о внесении изменений в Конституцию Украины, развития законодательства об организации судебной власти и осуществления правосудия, развития уголовного права, реформирования уголовной юстиции; развития юридического образования, реинтеграции временно оккупированных территорий.

Также отмечается, что в случае необходимости по предложению соглав Комиссии в ее составе могут быть образованы другие рабочие группы.

Таким образом, в состав Комиссии вошли 84 человека.

Среди них соглава комиссии, профессор кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Михаил Буроменский и заместитель руководителя Офиса президента, соглава Комиссии Руслан Рябошапка .

Рабочую группу по вопросам подготовки предложений о внесении изменений в Конституцию Украины возглавил заведующий кафедрой общетеоретического правоведения и публичного права Национального университета "Киево-Могилянская академия Анатолий Заяц.

В состав этой рабочей группы вошли также судья Европейского суда по правам человека в отставке, доктор юридических наук, профессор Владимир Буткевич, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский и бывший коллега главы офиса президента Андрея Богдана, управляющий партнер адвокатского объединения "Адвокатская фирма "Пукшин и партнеры" Игорь Пукшин.

Рабочую группу по вопросам развития законодательства об организации судебной власти и осуществления правосудия возглавил ректор Национальной школы судей Украины, доктор юридических наук Николай Онищук.

В состав этой группы вошли преимущественно судьи, в частности, Верховного суда, и члены Высшей квалификационной комиссии судей.

Кроме того, после публикации новости, указ с сайта президента был удален, а затем опубликован снова с фамилией главы комитета по процессуальному праву Всеукраинской общественной организации "Ассоциация юристов Украины", кандидат юридических наук Анны Огринчук.

Рабочую группу по вопросам реформирования уголовного права возглавил профессор кафедры уголовного права № 1 Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, академик Национальной академии правовых наук Украины, доктор юридических наук, профессор Юрий Баулин.

Также в состав этой комиссии вошла экс-омбудсмен, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам в Трехсторонней контактной группе для достижения целей мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Валерия Лутковская и также правозащитники, судьи, адвокаты и прокуроры.

Относительно международных консультантов и наблюдателей, которые входят в Комиссию по вопросам правовой реформы, то их насчитывается 24 человека, часть из которых иностранцы.

В частности, политический советник Программы развития ООН в Украине, глава Донецкого и Луганского зонального офиса Представительства Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Гаспар Бергман, специальный представитель Генерального секретаря Совета Европы для Украины Режи Брийя, представитель Представительства Европейского Союза в Украине, координатор сектора "Верховенство права и борьба с коррупцией "Манфредас Лимантас и другие.