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Espreso.tvОбществоЗеленский созвал срочное совещание с силовиками из-за гибели бойцов на Донбассе, - СМИ

Зеленский созвал срочное совещание с силовиками из-за гибели бойцов на Донбассе, - СМИ


фото: День
Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за гибели четырех украинских военных на Донбассе из-за обстрела боевиков

Об этом сообщает РБК-Украина .

Напомним, вчера на Донбассе в результате обстрелов боевиков, что нарушило режим прекращения огня, погибли четверо украинских военных . Это были военнослужащие одного из подразделений бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Также, по данным СМИ, пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила о том, что в заседании принимают участие начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, представители ключевых подразделений ВСУ, секретарь СНБО Александр Данилюк. После завершения заседания Зеленский сделает заявление.

  • Напомним, после нарушения перемирия, в результате чего погибли четверо украинских бойцов, Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата собраться для возобновления переговоров по ситуации на Донбассе. Он призвал президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента РФ Владимира Путина как можно скорее собраться для возобновления переговоров.
 
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