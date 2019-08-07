Зеленский созвал срочное совещание с силовиками из-за гибели бойцов на Донбассе, - СМИ

7 августа, 2019, 10:22

Об этом сообщает РБК-Украина .

Напомним, вчера на Донбассе в результате обстрелов боевиков, что нарушило режим прекращения огня, погибли четверо украинских военных . Это были военнослужащие одного из подразделений бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Также, по данным СМИ, пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила о том, что в заседании принимают участие начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, представители ключевых подразделений ВСУ, секретарь СНБО Александр Данилюк. После завершения заседания Зеленский сделает заявление.