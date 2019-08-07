Зеленский рассказал Макрону о разговоре с Путиным и договорился согласовать встречу в нормандском формате
Об этом сообщили в пресс-службе главы государства по итогам телефонного разговора Зеленского и Макрона в среду, 7 августа.
Согласно сообщению, Зеленский сообщил Макрону о гибели четырех украинских военнослужащих в результате обстрела под Павлополем. По его словам, пророссийские боевики не впервые таким способом срывают мирный процесс, инициированный украинской стороной.
Кроме того, Зеленский рассказал президенту Франции об утреннем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Президент Украины призвал лидеров стран нормандской четверки срочно собраться для сохранения мирного процесса, согласование следующих шагов, направленных на окончательное решение конфликта", - заявили в пресс-службе главы государства.
По сообщению, Макрон
согласился провести встречу нормандской четверки на высшем уровне после встречи официальных представителей участников переговорного процесса. Он добавил, что свяжется с Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу.
- Напомним, 6 августа в результате обстрела российскими оккупантами украинских позиций на Донбассе погибли 4 бойца Операции объединенных сил.
- В связи с гибелью бойцов Зеленский призвал Путина, Меркель и Макрона встретиться в "нормандском" формате.
- Однако представитель правительства Германии сообщила, что в Берлине не готовы назвать дату возможной встречи лидеров стран "нормандского формата".
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