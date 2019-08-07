Зеленский рассказал Макрону о разговоре с Путиным и договорился согласовать встречу в нормандском формате

7 августа, 2019, 16:57

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства по итогам телефонного разговора Зеленского и Макрона в среду, 7 августа.

Согласно сообщению, Зеленский сообщил Макрону о гибели четырех украинских военнослужащих в результате обстрела под Павлополем. По его словам, пророссийские боевики не впервые таким способом срывают мирный процесс, инициированный украинской стороной.

Кроме того, Зеленский рассказал президенту Франции об утреннем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Президент Украины призвал лидеров стран нормандской четверки срочно собраться для сохранения мирного процесса, согласование следующих шагов, направленных на окончательное решение конфликта", - заявили в пресс-службе главы государства.

По сообщению, Макрон

согласился провести встречу нормандской четверки на высшем уровне после встречи официальных представителей участников переговорного процесса. Он добавил, что свяжется с Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу.