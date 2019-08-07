Зеленский подписал закон о зоне свободной торговли с Израилем
7 августа, 2019, 12:31
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Дата вступления в силу соглашения наступит через 60 дней после ратификации украинским и израильским парламентами.
Подпись президента завершил процесс ратификации соглашения Украиной.
Новая зона свободной торговли предполагает фактически полную отмену ввозных пошлин на промышленные товары, кроме ювелирных изделий. Большинство пошлин на эти товары - около 80% со стороны Израиля и 70% со стороны Украины - должны быть отменены сразу после вступления в силу соглашения.
Соглашение также содержит довольно сложную систему взаимных уступок в торговле сельскохозяйственными товарами и пищевой продукцией.
- Напомним, 21 января 2019 Украина и Израиль подписали соглашение о ЗСТ .
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