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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал закон о зоне свободной торговли с Израилем

Зеленский подписал закон о зоне свободной торговли с Израилем


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Дата вступления в силу соглашения наступит через 60 дней после ратификации украинским и израильским парламентами.

Подпись президента завершил процесс ратификации соглашения Украиной.

Новая зона свободной торговли предполагает фактически полную отмену ввозных пошлин на промышленные товары, кроме ювелирных изделий. Большинство пошлин на эти товары - около 80% со стороны Израиля и 70% со стороны Украины - должны быть отменены сразу после вступления в силу соглашения.

Соглашение также содержит довольно сложную систему взаимных уступок в торговле сельскохозяйственными товарами и пищевой продукцией.

 
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