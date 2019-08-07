Зеленский: наступит день, когда Крым вернется в Украину

7 августа, 2019, 17:48

Об этом сообщает пресс-служба президента. "Я точно знаю, что наступит день, когда Крым обязательно вернется в Украину и разобщенные крымскотатарские семьи соберутся за одним столом", - сказал он на встрече с украинской общиной в Анкаре во время визита в Турцию.

Зеленский также отметил, что в дальнейшем "у его истории будут только счастливые праздники".

Он также поблагодарил представителей общины за их помощь Украине.

"Благодаря вашей настойчивой работе украинская община в Турции крепнет и превращается в действительно влиятельную силу", - резюмировал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Турцию с двухдневным визитом.