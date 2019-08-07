Зеленский: наступит день, когда Крым вернется в Украину
7 августа, 2019, 17:48
Президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что оккупированный Крым вернется в Украину
Об этом сообщает пресс-служба президента.
"Я точно знаю, что наступит день, когда Крым обязательно вернется в Украину и разобщенные крымскотатарские семьи соберутся за одним столом", - сказал он на встрече с украинской общиной в Анкаре во время визита в Турцию.
Зеленский также отметил, что в дальнейшем "у его истории будут только счастливые праздники".
Он также поблагодарил представителей общины за их помощь Украине.
"Благодаря вашей настойчивой работе украинская община в Турции крепнет и превращается в действительно влиятельную силу", - резюмировал Зеленский.
Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Турцию с двухдневным визитом.
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