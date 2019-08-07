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Espreso.tvОбществоЗеленский: наступит день, когда Крым вернется в Украину

Зеленский: наступит день, когда Крым вернется в Украину


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что оккупированный Крым вернется в Украину

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Я точно знаю, что наступит день, когда Крым обязательно вернется в Украину и разобщенные крымскотатарские семьи соберутся за одним столом", - сказал он на встрече с украинской общиной в Анкаре во время визита в Турцию.

Зеленский также отметил, что в дальнейшем "у его истории будут только счастливые праздники".

Он также поблагодарил представителей общины за их помощь Украине.

"Благодаря вашей настойчивой работе украинская община в Турции крепнет и превращается в действительно влиятельную силу", - резюмировал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Турцию с двухдневным визитом.

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