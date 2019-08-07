Заместитель главы ВККС, давление на которое расследует ГПУ, подал в отставку

7 августа, 2019, 19:08

Заместитель главы Высшей квалификационной комиссии судей Станислав Щотка подал в отставку

Об этом сообщает пресс-служба Высшей квалификационной комиссии судей.

Отмечается, что Щотка уволился по собственному желанию.

"7 августа 2019 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины удовлетворила заявление заместителя главы комиссии Щотки Станислава Алексеевича об увольнении его с должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины по собственному желанию", - говорится в сообщении.