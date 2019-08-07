Заместитель главы ВККС, давление на которое расследует ГПУ, подал в отставку
7 августа, 2019, 19:08
Заместитель главы Высшей квалификационной комиссии судей Станислав Щотка подал в отставку
Об этом сообщает пресс-служба Высшей квалификационной комиссии судей.
Отмечается, что Щотка уволился по собственному желанию.
"7 августа 2019 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины удовлетворила заявление заместителя главы комиссии Щотки Станислава Алексеевича об увольнении его с должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины по собственному желанию", - говорится в сообщении.
- В середине мая Окружной административный суд города Киева лишил полномочий главу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Сергея Козьякова и члена ВККС Станислава Щотку.
- Напомним, 10 мая судьи Окружного админсуда Киева должны были пройти обязательное квалификационное тестирование в ВККСУ. Однако все они, включая главу Павла Вовка, не явились из-за болезни .
- 21 мая по ВККСУ для составления оценки пришли только трое из 30 судей Окружного админсуда Киева, другие заболели или в отпусках
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