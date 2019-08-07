Заключенному в Крыму Панову не предоставляют медицинской помощи и не передают посылки с книгами, - брат политзаключенного

7 августа, 2019, 18:27

Сегодня исполняется 3 года со дня задержания в Крыму фигуранта "дела "украинских диверсантов" Евгения Панова, который находится в российской колонии №6 в Омске

Об этом написал его брат Игорь Котелянец в Facebook.

"Сегодня искалеченный пытками Евгений Панов уже не пытает иллюзий относительно способности украинской власти добиться освобождения политзаключенных, но и не снимает ответственности с государства за борьбу", - заявил Котелянец.

Он отметил, что зрение Евгений "оставил в Крыму и на этапе". Украинскому заключенному Кремля передали в колонию очки, и теперь он сможет читать.

"Удалось передать книгу "Мастер и Маргарита" Булгакова, сборник Бориса Олийныка ему не отдают, потому что украинский. Знаем, что кто-то из Киева посылал Жене посылку с книгами. Их передали, потому что лимит, отправили обратно. Чтобы такого не случалось, лучше не пересылайте сами, спросите у родственников. А если посылаете, бандероль с книгой не должен быть тяжелее 2 кг. Тогда может и пропустят ", - уточнил брат Панова.

Он сообщил, что благодаря настойчивости адвоката Веры Гончаровой изменили график кормления в колонии.

"Раньше обед был в 10.00, а ужин - в обед. Сейчас едят в нормальное время", - добавил он.

Игорь Котелянец передал приветы и благодарность от Евгения за письма.

"Со здоровьем проблемы те же (головные боли, спина, суставы, зубы), пока никаких обследований и никакой медицинской помощи не оказали. Вообще тяжело с ним разговаривать, он упрямый, не хочет жаловаться не на что. Говорит, что есть продуктовые передачи и он уже с того счастлив ", - подытожил брат заключенного.