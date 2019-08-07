Южная Корея должна платить США значительно больше за защиту от КНДР, - Трамп

7 августа, 2019, 20:58

Президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Корея должна увеличить плату США за сдерживание военной угрозы, исходящей от КНДР

Об этом он написал в Twitter.

По словам главы Белого дома, установленный взнос не покрывает расходы США на оборону и защиту своего союзника.

Президент США сказал, что "очень богатая" Южная Корея должна заплатить "значительно больше Соединенным Штатам", чтобы обеспечить защиту от Северной Кореи.

Трамп также сказал, что его администрация и власти Южной Кореи уже начали переговоры об увеличении взноса за пребывание американских солдат на полуострове.

"За последние несколько десятилетий США очень мало получили от Южной Кореи, но в прошлом году по просьбе президента Трампа Южная Корея заплатила $ 990 млн", - отметил Трамп.

South Korea has agreed to pay substantially more money to the United States in order to defend itself from North Korea. Over the past many decades, the US has been paid very little by South Korea, but last year, at the request of President Trump, South Korea paid $ 990,000,000 .. - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 августа 2019 г.

После корейской войны 1950-1953 годов, которая закончилась перемирием, был подписан американо-южнокорейский Договор о взаимной обороне 1953 года. На территории Южной Кореи размещены 28000 американских военнослужащих для защиты от угроз, исходящих от Пхеньяна.