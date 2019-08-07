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Espreso.tvМирЮжная Корея должна платить США значительно больше за защиту от КНДР, - Трамп

Южная Корея должна платить США значительно больше за защиту от КНДР, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Корея должна увеличить плату США за сдерживание военной угрозы, исходящей от КНДР

Об этом он написал в Twitter.

По словам главы Белого дома, установленный взнос не покрывает расходы США на оборону и защиту своего союзника.

Президент США сказал, что "очень богатая" Южная Корея должна заплатить "значительно больше Соединенным Штатам", чтобы обеспечить защиту от Северной Кореи.

Трамп также сказал, что его администрация и власти Южной Кореи уже начали переговоры об увеличении взноса за пребывание американских солдат на полуострове.

"За последние несколько десятилетий США очень мало получили от Южной Кореи, но в прошлом году по просьбе президента Трампа Южная Корея заплатила $ 990 млн", - отметил Трамп.

После корейской войны 1950-1953 годов, которая закончилась перемирием, был подписан американо-южнокорейский Договор о взаимной обороне 1953 года. На территории Южной Кореи размещены 28000 американских военнослужащих для защиты от угроз, исходящих от Пхеньяна.

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