Взрыв миномета "Молот": следствие получило доступ к актам испытаний через 3 года после разрыва на Николаевщине

7 августа, 2019, 17:59

Печерский районный суд города Киева разрешил следователям военной прокуратуры изъять у Министерства обороны тайный государственный контракт от 2015 года на поставку миномета "Молот"

Об этом говорится в судебных материалах, сообщает проект "Марлин".

Следствие продолжается в рамках уголовного производства, открытого еще в 2016 году по фактам халатного отношения чиновников Минобороны к контролю над поставками минометов "Молот", что привело к убыткам государству в размере 7,2 млн грн.

Во время поставки в военную часть А4559 села Оржив Ровенской области в части минометов выявлены технические недостатки, а часть во время непродолжительной эксплуатации вышла из строя.

"По результатам дефектации установлены конструкторские недостатки, которые несовместимы с дальнейшим использованием минометов", - подытожили прокуроры.

По данным следствия, на заводе "Маяк" не было оборудования и мощностей для изготовления всех составляющих механизмов минометов. Поэтому "Маяк" закупал различные части к миномету в многочисленных частных поставщиков.

50% составляющих миномета поставляло ОАО "Старокраматорский машиностроительный завод", которое принадлежит бывшему регионалу Максиму Ефимову.