Взрыв миномета "Молот": следствие получило доступ к актам испытаний через 3 года после разрыва на Николаевщине
Об этом говорится в судебных материалах, сообщает проект "Марлин".
Следствие продолжается в рамках уголовного производства, открытого еще в 2016 году по фактам халатного отношения чиновников Минобороны к контролю над поставками минометов "Молот", что привело к убыткам государству в размере 7,2 млн грн.
Во время поставки в военную часть А4559 села Оржив Ровенской области в части минометов выявлены технические недостатки, а часть во время непродолжительной эксплуатации вышла из строя.
"По результатам дефектации установлены конструкторские недостатки, которые несовместимы с дальнейшим использованием минометов", - подытожили прокуроры.
По данным следствия, на заводе "Маяк" не было оборудования и мощностей для изготовления всех составляющих механизмов минометов. Поэтому "Маяк" закупал различные части к миномету в многочисленных частных поставщиков.
50% составляющих миномета поставляло ОАО "Старокраматорский машиностроительный завод", которое принадлежит бывшему регионалу Максиму Ефимову.
- Напомним, 25 июля 2016 от разрыва миномета на полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области погиб боец.
- 25 сентября 2018 в Харькове снова взорвался миномет "Молот", в результате чего трое украинских военнослужащих получили ранения.
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