В США задержали россиянина по делу об экспорте частей оружия в РФ

7 августа, 2019, 10:22

В США задержали россиянина Владимира Кузнецова по подозрению в незаконной пересылке частей американского оружия в Россию

Факт задержания подтвердили в Генконсульстве России в Нью-Йорке, однако отметили, что сообщений от официальных властей США пока не получали.

В то же время в прокуратуре штата Пенсильвания, где произошло задержание, рассказали , что Кузнецов незаконно экспортировал части огнестрельного оружия в Россию, в том числе детали для сборки винтовок.

По данным следствия, с февраля 2017 года и по настоящее время россиянин и его сообщники заключили сговор с целью экспорта из США в Россию частей огнестрельного оружия и других предметов, включенных в Контрольный список торговли США.

Отмечается, что эти предметы ограничены и не могут быть вывезены из США без лицензий Государственного департамента США и Министерства торговли США.

Кузнецов приобрел онлайн детали огнестрельного оружия американского происхождения, в том числе детали, которые используются для составления снайперских винтовок. Затем он отправил части огнестрельного оружия через почтовую службу США покупателям в России. Чтобы избежать обнаружения, Кузнецов предоставил ложные описания предметов в упаковке и спрятал части винтовок внутри пакетов.

Один из пакетов с деталями для винтовки был удален в 2017 году в международном аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK). Там же в 2018 году спецслужбы конфисковали еще один выходной пакет россиянина, который содержал шасси с винтовкой и журналы с пятью патронами для боеприпасов, скрытые в паре кроссовок, джинсов, электрогрелки и монитора артериального давления.

В случае признания вины Кузнецова, ему грозит до 20 лет лишения свободы.