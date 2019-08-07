В РФ выдали стихотворную "конституцию" для детей, где зарифмовали антиукраинскую пропаганду
Об этом пишут российские СМИ.
Над пособием "Конституция России в стихах и картинках для детей" работали эксперты совета федерации РФ и юристы.
Пособие представляет собой стихотворный иллюстрированный перевод преамбулы и первых двух глав Конституции РФ ( "Основы конституционного строя" и "Права и свободы человека и гражданина"), а также примеры применения документа в виде выписок по различным делам Лесного судопроизводства.
"Несмотря на то, что пособие адресовано школьникам, авторы не забывают напомнить о всеобщей воинской обязанности", - пишет издание и приводит отрывок, из которого видно, как детей программируют на военную тематику.
"Когда в твоей защите будет
Нуждаться Родина твоя,
Рука агрессора нависнет,
Сгустятся в небе облака,
Ты на её защиту встанешь
И в руку ты ружьё возмёшь
И будешь защищать Россию,
А может, за неё падёшь."
Иллюстрируя право использоваться родным языком, авторы приводят в качестве негативного примера Украину:
"Теперь война на Украине,
Где русских тоже много есть,
А им язык их запретили
И разожгли войну и месть".
Региональной власти РФ уже направили рекомендательное письмо с просьбой "рассмотреть возможность внедрения учебного пособия" Конституция России в стихах и картинках для детей "за подписью председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко. Решение использовать пособие уже приняли в Ивановской области РФ.