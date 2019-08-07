В РФ выдали стихотворную "конституцию" для детей, где зарифмовали антиукраинскую пропаганду

7 августа, 2019, 13:51

Россия создала для своих школьников стихотворный иллюстрированный перевод преамбулы и первых двух глав Конституции РФ, которая готовит детей к вероятной смерти на войне "за Россию"

Об этом пишут российские СМИ.

Над пособием "Конституция России в стихах и картинках для детей" работали эксперты совета федерации РФ и юристы.

Пособие представляет собой стихотворный иллюстрированный перевод преамбулы и первых двух глав Конституции РФ ( "Основы конституционного строя" и "Права и свободы человека и гражданина"), а также примеры применения документа в виде выписок по различным делам Лесного судопроизводства.

"Несмотря на то, что пособие адресовано школьникам, авторы не забывают напомнить о всеобщей воинской обязанности", - пишет издание и приводит отрывок, из которого видно, как детей программируют на военную тематику.

"Когда в твоей защите будет

Нуждаться Родина твоя,

Рука агрессора нависнет,

Сгустятся в небе облака,

Ты на её защиту встанешь

И в руку ты ружьё возмёшь

И будешь защищать Россию,

А может, за неё падёшь."

Иллюстрируя право использоваться родным языком, авторы приводят в качестве негативного примера Украину:

"Теперь война на Украине,

Где русских тоже много есть,

А им язык их запретили

И разожгли войну и месть".

Региональной власти РФ уже направили рекомендательное письмо с просьбой "рассмотреть возможность внедрения учебного пособия" Конституция России в стихах и картинках для детей "за подписью председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко. Решение использовать пособие уже приняли в Ивановской области РФ.