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Espreso.tvОбществоВ Крыму из колонии освободили украинского политзаключенного Стешенко

В Крыму из колонии освободили украинского политзаключенного Стешенко


фото: Anton Korynevych
Украинского политзаключенного Александра Стешенко освободили из колонии в аннексированном Крыму

Об этом сообщил представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

Он провел встречу со Стешенко, который вернулся домой в Харьков.

"Надеюсь, что правоохранительные органы автономии, а также органы международного правосудия предоставят надлежащую оценку нарушениям прав человека и военным преступлениям, совершенным представителями оккупационной власти в Крыму", - добавил Кориневич.

По данным объединения родственников заключенных Кремля, Стешенко вышел из колонии благодаря условно-досрочному освобождению.

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