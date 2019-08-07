В Крыму из колонии освободили украинского политзаключенного Стешенко

7 августа, 2019, 07:33

Украинского политзаключенного Александра Стешенко освободили из колонии в аннексированном Крыму

Об этом сообщил представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

Он провел встречу со Стешенко, который вернулся домой в Харьков.

"Надеюсь, что правоохранительные органы автономии, а также органы международного правосудия предоставят надлежащую оценку нарушениям прав человека и военным преступлениям, совершенным представителями оккупационной власти в Крыму", - добавил Кориневич.

По данным объединения родственников заключенных Кремля, Стешенко вышел из колонии благодаря условно-досрочному освобождению.