В Крыму из колонии освободили украинского политзаключенного Стешенко
7 августа, 2019, 07:33
Украинского политзаключенного Александра Стешенко освободили из колонии в аннексированном Крыму
Об этом сообщил представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
Он провел встречу со Стешенко, который вернулся домой в Харьков.
"Надеюсь, что правоохранительные органы автономии, а также органы международного правосудия предоставят надлежащую оценку нарушениям прав человека и военным преступлениям, совершенным представителями оккупационной власти в Крыму", - добавил Кориневич.
По данным объединения родственников заключенных Кремля, Стешенко вышел из колонии благодаря условно-досрочному освобождению.
- Напомним, в августе 2018-го оккупационный суд Симферополя приговорил харьковчанина Александра Стешенко до 2 лет лишения свободы, его признали виновным в поджоге дома российского муфтия Крыма Эмирали Аблаева.
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